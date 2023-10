Lecture musicale avec Julie Nakache 17 rue du Temple Eymet, 2 novembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Découvrez son livre : Hawaii au goût de sel aux éditions Eidola, au milieu du Pacifique, un pêcheur solitaire s’en va se mesurer à Mano la Bleue. Dans les profondeurs de la nuit et de l’océan, résistera-t’il au chant d’amour de la femme

requin ?.

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . .

17 rue du Temple Librairie La Mauvaise Herbe

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discover his book: Hawaii au goût de sel, published by Eidola. In the middle of the Pacific, a lone fisherman sets out to confront Mano la Bleue. In the depths of the night and the ocean, can he resist the love song of the female

shark?

Descubra su libro: Hawaii au goût de sel, publicado por Eidola. En medio del Pacífico, un pescador solitario se enfrenta a Mano la Bleue. En las profundidades de la noche y del océano, ¿podrá resistirse a la canción de amor de la hembra del tiburón?

hembra?

Entdecken Sie sein Buch: Hawaii mit Salzgeschmack aus dem Eidola-Verlag. Mitten im Pazifik macht sich ein einsamer Fischer auf, um sich mit der blauen Mano zu messen. Wird er in den Tiefen der Nacht und des Ozeans dem Liebesgesang der Frau widerstehen können?

hai?

