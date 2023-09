Veillée lecture 17 rue du Temple Eymet, 20 octobre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Ouuh une soirée qui fait (un peu) peur ! Pour fêter la sortie de son tout dernier roman jeunesse Nounouilles attaque et les vacances de la Toussaint, Stéphane Nicolet prendra possession de la librairie le temps d’une veillée lecture dans le noir

(ou presque) avec projection et spaghettis gluants !

À partir de 6 ans

Doudous et pyjamas bienvenus !.

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

17 rue du Temple Librairie La Mauvaise Herbe

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Ouuh a (slightly) scary evening! To celebrate the release of his latest children?s novel, Nounouilles attaque, and the All Saints? vacation, Stéphane Nicolet will take over the bookshop for an evening reading in the dark

(with projections and gooey spaghetti!

Ages 6 and up

Cuddly toys and pyjamas welcome!

Una velada (un poco) terrorífica Para celebrar el lanzamiento de su última novela infantil, Nounouilles attaque, y la festividad de Todos los Santos, Stéphane Nicolet ocupará la librería para una velada de lectura en la oscuridad

(con proyecciones y espaguetis)

A partir de 6 años

Se admiten peluches y pijamas

Ein Abend, der (ein bisschen) Angst macht! Um das Erscheinen seines neuesten Jugendromans Nounouilles attaque und die Allerheiligenferien zu feiern, nimmt Stéphane Nicolet die Buchhandlung für eine Lesewache im Dunkeln in Besitz

(oder fast) mit Projektion und klebrigen Spaghetti!

Ab 6 Jahren

Kuscheltiere und Pyjamas willkommen!

Mise à jour le 2023-09-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides