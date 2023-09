Rencontre avec Anouk Lejczyk 17 rue du Temple Eymet, 5 octobre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

À la fois documentaire poétique et journal de bord, cours pratique de bûcheronnage et recueil de réflexion arborescentes, « Copeaux de bois » fait assurément partie des OLNI de cette rentrée littéraire !

Par chance, son autrice Anouk Lejczyk partagera sa soirée, et elle a plein chose à raconter.

Sans renoncer à son métier d’écrivaine, Anouk s’engage dans une formation de bûcheronne pendant un an. Durant les quatre saisons qui rythment son carnet d’apprentissage, elle nous livre les enseignements qu’elle reçoit, assidue, sur les bancs de l’école, les forêts de ses lieux de stage et les paroles des nombreuses personnes qu’elle rencontre aux quatre coins de la France. L’aventure est belle, le défi est grand et la confrontation avec la réalité du terrain n’est pas toujours facile, ni aussi caricaturale qu’on pourrait le penser..

2023-10-05 fin : 2023-10-05 . EUR.

17 rue du Temple Librairie La Mauvaise Herbe

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



At once a poetic documentary and a logbook, a practical course in lumberjacking and a collection of arborescent reflections, « Copeaux de bois » is definitely one of the OLNIs of this fall’s literary season!

Luckily, its author Anouk Lejczyk will share her evening, and she’s got plenty to talk about.

Without giving up her job as a writer, Anouk trains as a lumberjack for a year. Over the course of the four seasons that punctuate her logbook, she shares with us the lessons she learns at school, the forests of her training sites and the words of the many people she meets in the four corners of France. The adventure is beautiful, the challenge is great and the confrontation with reality in the field is not always easy, nor as caricatured as one might think.

A la vez documental poético y cuaderno de bitácora, curso práctico de leñador y colección de reflexiones arborescentes, « Copeaux de bois » es sin duda uno de los ovnis de la temporada literaria de este otoño

Por suerte, su autora, Anouk Lejczyk, nos acompañará en esta velada, y tiene mucho de qué hablarnos.

Sin renunciar a su trabajo de escritora, Anouk se entrena para convertirse en leñadora durante un año. A lo largo de las cuatro temporadas que jalonan su cuaderno de bitácora, comparte con nosotros las lecciones que aprende con tanta asiduidad en los bancos de la escuela, los bosques de sus lugares de formación y las palabras de las numerosas personas que conoce en los cuatro rincones de Francia. Es una aventura maravillosa, pero también un gran desafío, y no siempre es fácil asimilar la realidad sobre el terreno, ni es tan caricaturesca como podría pensarse.

Das Buch « Copeaux de bois », das zugleich eine poetische Dokumentation und ein Logbuch, ein praktischer Holzfällerkurs und eine Sammlung von baumförmigen Gedanken ist, gehört zweifellos zu den OLNIs dieses Literaturherbstes!

Glücklicherweise wird die Autorin Anouk Lejczyk den Abend mit ihm teilen, und sie hat viel zu erzählen.

Ohne ihren Beruf als Schriftstellerin aufzugeben, lässt sich Anouk ein Jahr lang zur Holzfällerin ausbilden. Während der vier Jahreszeiten, die den Rhythmus ihres Lehrbuchs bestimmen, erzählt sie uns von den Lehren, die sie fleißig auf den Schulbänken erhält, von den Wäldern ihrer Praktikumsorte und von den Worten der vielen Menschen, denen sie in ganz Frankreich begegnet. Das Abenteuer ist schön, die Herausforderung ist groß und die Konfrontation mit der Realität vor Ort ist nicht immer einfach und auch nicht so karikaturistisch, wie man meinen könnte.

