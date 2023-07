Fête de la paresse : Les ateliers 17 rue du Temple Eymet, 21 juillet 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

La librairie vous propose une fête pour paresser dans les règles de l’art… Au programme :

Ateliers intelligence collective

Sieste sonore collective

Atelier de co-lecture

Chamboule tout de réveils-matin

Course au ralenti.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 20:00:00. .

17 rue du Temple Librairie La Mauvaise Herbe

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The bookshop is throwing a party for you to laze around in style… On the program:

Collective intelligence workshops

Collective sound siesta

Co-reading workshop

Alarm clock shuffle

Slow motion race

La librería te organiza una fiesta para que te pongas perezoso con estilo… En el programa:

Talleres de inteligencia colectiva

Siesta sonora colectiva

Taller de co-lectura

Despertador aleatorio

Carrera a cámara lenta

Die Buchhandlung lädt Sie zu einer Party ein, auf der Sie nach allen Regeln der Kunst faulenzen können… Auf dem Programm stehen:

Workshops zu kollektiver Intelligenz

Kollektive akustische Siesta

Workshop zum gemeinsamen Lesen

Verwirbelung von Weckern

Rennen in Zeitlupe

