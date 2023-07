Fête de la paresse : Rencontre avec Hadrien Klent et Alessandra Caretti 17 rue du Temple Eymet, 21 juillet 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

La librairie vous propose une fête pour paresser dans les règles de l’art… Rencontre avec les auteurs du livre « Paresse pour tous » et » La vie est à nous » aux éditions du Tripode..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

17 rue du Temple Librairie La Mauvaise Herbe

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The bookshop invites you to join in the lazy fun… Meet the authors of « Paresse pour tous » and « La vie est à nous », published by Tripode.

La librería organiza una fiesta para que holgazanees como es debido… Conoce a los autores de los libros « Paresse pour tous » y « La vie est à nous », publicados por Le Tripode.

Die Buchhandlung lädt Sie zu einem Fest ein, um nach allen Regeln der Kunst zu faulenzen… Treffen mit den Autoren der Bücher « Paresse pour tous » und » La vie est à nous » aus dem Verlag Le Tripode.

