Rencontre avec Sarah Claire pour son livre N°102 17 rue du Temple Eymet, 12 juillet 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

La vie de Nina bascule après son quarantième anniversaire. Privée brutalement de son jumeau, la jeune femme se replie sur elle-même.

Des mois plus tard, lorsqu’elle trouve un billet de train pour Roubaix dans le blouson de son frère, Nina y voit un signe, et se lance sur ses traces.

Elle est alors entraînée entre les murs de l’apaisante librairie Autour des mots. En quête de réponses, Nina se réfugie compulsivement dans les livres, jusqu’au jour où elle découvre N°102..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . .

17 rue du Temple Librairie La Mauvaise Herbe

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Nina’s life is turned upside down after her fortieth birthday. Suddenly bereft of her twin, the young woman withdrew into herself.

Months later, when she finds a train ticket to Roubaix in her brother’s jacket, Nina sees it as a sign and sets off on his trail.

She is drawn into the soothing walls of the Autour des mots bookshop. In search of answers, Nina takes compulsive refuge in books, until the day she discovers N°102.

La vida de Nina da un vuelco tras su cuarenta cumpleaños. Privada de repente de su gemelo, la joven se encierra en sí misma.

Meses más tarde, cuando encuentra un billete de tren a Roubaix en la chaqueta de su hermano, Nina lo ve como una señal y sale en su busca.

Se siente atraída por las paredes de la tranquilizadora librería Autour des mots. En busca de respuestas, Nina se refugia compulsivamente en los libros, hasta el día en que descubre el N°102.

Ninas Leben ändert sich nach ihrem vierzigsten Geburtstag. Nach dem plötzlichen Verlust ihres Zwillingsbruders zieht sich die junge Frau in sich selbst zurück.

Als sie Monate später in der Jacke ihres Bruders ein Zugticket nach Roubaix findet, sieht Nina darin ein Zeichen und begibt sich auf seine Spuren.

Sie wird zwischen die Mauern der beruhigenden Buchhandlung Autour des mots gezogen. Auf der Suche nach Antworten flüchtet sich Nina zwanghaft in Bücher, bis sie eines Tages N°102 entdeckt.

