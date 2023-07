Contes philo pour les petits 17 rue du Temple Eymet, 8 juillet 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Le pouvoir du conte… Avec Emilie Dan Blas conteuse et comédienne.

Le conte voyage de ma bouche jusqu’aux confins des oreilles qui m’entourent. De là le fil du conte change de couleurs, de parfums et de goût.

Les histoires me nourrissent et me soignent autant que celles et ceux qui entendent d’une oreille…elles agissent comme une potion magique !

Qu’elles soient contées ou écrites, elles produisent en nous une alchimie.

A partir de 7 ans..

17 rue du Temple Librairie La Mauvaise Herbe

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The power of storytelling… With Emilie Dan Blas, storyteller and actress.

The tale travels from my mouth to the farthest reaches of the ears around me. From there, the thread of the tale changes color, scent and taste.

Stories nourish and heal me as much as those who hear with one ear… they act like a magic potion!

Whether told or written, they produce an alchemy within us.

Ages 7 and up.

El poder de contar historias… Con Emilie Dan Blas, cuentacuentos y actriz.

El cuento viaja de mi boca a los oídos que me rodean. A partir de ahí, el hilo del cuento cambia de color, de olor y de sabor.

Los cuentos me nutren y me curan tanto como a los que oyen con un oído… ¡actúan como una poción mágica!

Contados o escritos, producen una alquimia en nuestro interior.

A partir de 7 años.

Die Macht des Märchens… Mit Emilie Dan Blas, Erzählerin und Schauspielerin.

Das Märchen reist von meinem Mund bis zu den Grenzen der Ohren, die mich umgeben. Von dort aus wechselt der Faden des Märchens seine Farben, Düfte und seinen Geschmack.

Die Geschichten nähren und heilen mich genauso wie diejenigen, die auf einem Ohr hören… sie wirken wie ein Zaubertrank!

Ob sie nun erzählt oder geschrieben werden, sie erzeugen in uns eine Alchemie.

Ab 7 Jahren.

