Concert avec Dear & Dearer 17 rue du Temple Eymet, 5 juillet 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Nous avons le plaisir de vous convier à un concert du groupe Dear & Dearer, un projet musical transatlantique et toulousain à deux guitares et deux voix, naviguant entre countrymusic d’inspiration américaine et folk….

2023-07-05 fin : 2023-07-05 . EUR.

17 rue du Temple Librairie La Mauvaise Herbe

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



We’re delighted to invite you to a concert by Dear & Dearer, a transatlantic musical project from Toulouse featuring two guitars and two voices, navigating between American-inspired countrymusic and folk…

Estamos encantados de invitarle a un concierto de Dear & Dearer, un proyecto musical transatlántico con base en Toulouse, compuesto por dos guitarras y dos voces, que navega entre la música country de inspiración americana y el folk…

Wir freuen uns, Sie zu einem Konzert der Gruppe Dear & Dearer einzuladen, einem transatlantischen und in Toulouse ansässigen Musikprojekt mit zwei Gitarren und zwei Stimmen, das sich zwischen amerikanisch inspirierter Countrymusic und Folk…

