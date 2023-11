Journée Mazurka 17, Rue du Stade, Peillac (56), 2 décembre 2023, .

Journée Mazurka Samedi 2 décembre, 10h00 17, Rue du Stade, Peillac (56) 10€

Journée Mazurka, le dimanche 3 décembre, deux ateliers indépendants et complémentaires. Chez Angèle, à Peillac 1er atelier**Le matin de 10h à 12h30* : un temps pour (re)voir les bases, les différentes portes d’entrées. Prendre le temps de laisser s’infuser la musique dans nos corps. Trouver des repères. Etre à l’écoute de l’autre. Je vous offre des clés pour trouver du plaisir à danser des mazurkas *ouvert à toutes et tous sans prérequis exigés 2nd atelier**L’après midi de 13h30 à 16h :* nous partirons à la rencontre des corps, de la proximité, de la sensibilité. J’ai envie que ce soit un espace où l’on se sent en sécurité, ou les inconforts puissent être nommés. Prendre le temps de les accueillir et trouver la justesse d’une danse sans ambiguïté. *ouvert aux personnes à l’aise avec la mazurka et celles venues le matin (je ne reviendrai pas sur les bases) Je propose une participation entre 10€ et 20€ l’atelier, en fonction de vos possibilités Il est possible de manger sur place le midi en apportant son casse croûte. Inscription par mail : matt.gourdon@yahoo.fr, en précisant à quel atelier vous souhaitez participer. source : événement Journée Mazurka publié sur AgendaTrad

17, Rue du Stade, 56220 Peillac, France
matt.gourdon@yahoo.fr
source : événement Journée Mazurka publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin :
2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T14:00:00+01:00

