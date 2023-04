Bal de soutien 17, Rue du Stade, Peillac (56)

Bal de soutien 17, Rue du Stade, Peillac (56), 26 avril 2023, . Bal de soutien Mercredi 26 avril, 19h00 17, Rue du Stade, Peillac (56) Bal proposé en soutien au projet « chez Angèle » qui vit un passage difficile. + L’entrée sera à prix libre pour que cet espace reste ouvert à toute.s, néanmoins je suggère un participation de soutien de 10€. + Le bar est, et sera sans doute encore, fermé . Il est donc possible de ramener quelque chose à partager. Nous prévoirons ce qu’il faut pour qu’il ne manque de rien. + Je vous invite à ramener un plat à partager. Début des concert à 19h, mise en corps dansé à partir de 18h30 L’espace de danse n’est pas énorme cependant d’autres espaces seront accessibles pour papoter, grignotter et boire un coup. Convivialité assurée. source : événement Bal de soutien publié sur AgendaTrad 17, Rue du Stade, Peillac (56) 17, Rue du Stade, 56220 Peillac, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42406 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-26T19:00:00+02:00 – 2023-04-26T23:00:00+02:00

2023-04-26T19:00:00+02:00 – 2023-04-26T23:00:00+02:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu 17, Rue du Stade, Peillac (56) Adresse 17, Rue du Stade, 56220 Peillac, France Age max 110 Lieu Ville 17, Rue du Stade, Peillac (56)

17, Rue du Stade, Peillac (56) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//