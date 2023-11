Nouveau Cirque Zavatta 17 Rue du Président Salvador Allende Parthenay, 17 novembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Le Nouveau Cirque Zavatta sera de passage à PARTHENAY avec son tout nouveau spectacle 2023

-Vendredi 17 novembre : 19h30

-Samedi 18 novembre : 15h & 18h

-Dimanche 19 novembre : 10h30 & 15h

Déjà 45 ans que l’enseigne ZAVATTA circule sur les routes de

l’hexagone et cette année le NOUVEAU CIRQUE ZAVATTA est

encore fier de faire perdurer la tradition instaurée par le plus populaire

des clowns français, Achille.

Ce nouveau spectacle 2023 c’est deux heures de spectacle inédit,

d’émotions, de frissons, de sensations, de rires.

Deux heures de spectacle pour un moment unique de féerie.

Le Nouveau Cirque Zavatta est impatient de vous retrouver sous son

chapiteau pour un moment de plaisir et de joie partagé..

17 Rue du Président Salvador Allende Marché aux bestiaux

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Le Nouveau Cirque Zavatta comes to PARTHENAY with its brand new show 2023

-Friday November 17: 7:30pm

-Saturday, November 18: 3pm & 6pm

-Sunday, November 19: 10:30 & 15:00

The ZAVATTA brand has been touring France for 45 years now

and this year the NOUVEAU CIRQUE ZAVATTA is proud to continue

proud to continue the tradition established by France?s most popular

of French clowns, Achille.

This new 2023 show is two hours of unprecedented entertainment,

emotions, thrills, sensations and laughter.

Two hours of entertainment for a unique moment of enchantment.

Le Nouveau Cirque Zavatta is looking forward to seeing you under its big top

for a moment of shared pleasure and joy.

El Nouveau Cirque Zavatta estará en PARTHENAY con su nuevo espectáculo 2023

-Viernes 17 de noviembre: 19.30 h

-Sábado 18 de noviembre: 15:00 y 18:00 h

-Domingo 19 de noviembre: 10.30 h y 15 h

ZAVATTA lleva 45 años de gira por Francia, y este año el

y este año el NOUVEAU CIRQUE ZAVATTA se enorgullece de continuar

orgulloso de continuar la tradición establecida por el más popular

de los payasos franceses, Achille.

Este nuevo espectáculo 2023 son dos horas de entretenimiento nunca visto,

emociones, escalofríos, sensaciones y risas.

Dos horas de entretenimiento para un momento único de encanto.

Le Nouveau Cirque Zavatta le espera bajo su carpa principal

para un momento de placer y alegría compartidos.

Der Neue Zirkus Zavatta wird mit seiner brandneuen Show 2023 in PARTHENAY gastieren

-Freitag, 17. November: 19.30 Uhr

-Samstag, 18. November: 15h & 18h

-Sonntag, 19. November: 10.30 & 15 Uhr

Seit 45 Jahren ist die Marke ZAVATTA auf den Straßen von Frankreich unterwegs

und in diesem Jahr ist der NEUE ZAVATTA-ZIRKUS stolz darauf

ist stolz darauf, die Tradition fortzusetzen, die von dem populärsten Zirkusdirektor der Welt eingeführt wurde

der französischen Clowns, Achille, zu etablieren.

Die neue Show 2023 ist eine zweistündige Show, die es so noch nie gegeben hat,

emotionen, Gänsehaut, Sensationen und Lachen.

Zwei Stunden Show für einen einzigartigen Moment des Zaubers.

Der Nouveau Cirque Zavatta freut sich darauf, Sie in seinem Zirkus wiederzusehen

zirkuszelt für einen Moment des Vergnügens und der gemeinsamen Freude.

