Exposition de Brigitte Cordier 17 Rue du Perche La Madeleine-Bouvet, 1 décembre 2023, La Madeleine-Bouvet.

La Madeleine-Bouvet,Orne

Brigitte Cordier, artiste plasticienne expose à la bibliothèque de la Madeleine-Bouvet.

Pratique : exposition visible le mercredi de 14h30 à 17h30 et le samedi de 9h30 à 11h30 au 17 rue du Perche – entrée libre..

Vendredi 2023-12-13 fin : 2024-02-07 . .

17 Rue du Perche

La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie



Visual artist Brigitte Cordier exhibits at the Madeleine-Bouvet library.

Practical: exhibition open Wednesdays from 2.30pm to 5.30pm and Saturdays from 9.30am to 11.30am at 17 rue du Perche – free admission.

La artista plástica Brigitte Cordier expone en la biblioteca Madeleine-Bouvet.

Prácticas: exposición abierta los miércoles de 14.30 a 17.30 h y los sábados de 9.30 a 11.30 h en el 17 rue du Perche – entrada gratuita.

Brigitte Cordier, bildende Künstlerin, stellt in der Bibliothek Madeleine-Bouvet aus.

Praktische Informationen: Die Ausstellung ist mittwochs von 14:30 bis 17:30 Uhr und samstags von 9:30 bis 11:30 Uhr in der 17 rue du Perche zu sehen – Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT CdC Coeur du Perche