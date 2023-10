« Le Perche Bâti et nature » – Exposition de Suzanne Tellier 17 Rue du Perche La Madeleine-Bouvet, 4 novembre 2023, La Madeleine-Bouvet.

La Madeleine-Bouvet,Orne

Suzanne Tellier, artiste peintre, expose à la bibliothèque de la Madeleine-Bouvet.

À découvrir le mercredi de 14h30 à 17h30 & le samedi de 9h30 à 11h30. Entrée libre.

Vernissage samedi 04 novembre 11 heures..

17 Rue du Perche Bibliothèque

La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie



Painter Suzanne Tellier exhibits at the Madeleine-Bouvet library.

Wednesdays from 2.30 to 5.30 pm & Saturdays from 9.30 to 11.30 am. Free admission.

Vernissage Saturday, November 04, 11 a.m.

La pintora Suzanne Tellier expone en la biblioteca Madeleine-Bouvet.

Abierto los miércoles de 14.30 a 17.30 h. y los sábados de 9.30 a 11.30 h. Entrada gratuita.

Inauguración el sábado 4 de noviembre a las 11.00 h.

Die Malerin Suzanne Tellier stellt in der Bibliothèque de la Madeleine-Bouvet aus.

Zu entdecken am Mittwoch von 14:30 bis 17:30 & am Samstag von 9:30 bis 11:30. Der Eintritt ist frei.

Vernissage Samstag, 04. November 11 Uhr.

