Troc Plantes 17 rue du Perche La Madeleine-Bouvet, 1 octobre 2023, La Madeleine-Bouvet.

La Madeleine-Bouvet,Orne

Exposition / vente , vannerie, poterie, miel, jeux en bois pour jouer en famille.

Repas partagé à 12h30 : apportez repas et vaisselle !

Pratique : à la bibliothèque au 17 rue du Perche – entrée libre.

Une organisation de la bibliothèque-grainothèque de la Madeleine-Bouvet..

17 rue du Perche Bibliothèque Municipale de la Madeleine-Bouvet

La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie



Exhibition/sale, basketry, pottery, honey, wooden games for the whole family.

Shared meal at 12:30 p.m.: bring your own food and crockery!

Practical info: at the library, 17 rue du Perche – free admission.

Organized by the Madeleine-Bouvet library-grain library.

Exposición y venta de cestería, cerámica, miel y juegos de madera para toda la familia.

Comida compartida a las 12.30: ¡trae tu propia comida y vajilla!

Información práctica: en la biblioteca, 17 rue du Perche – entrada gratuita.

Organiza la biblioteca-granero Madeleine-Bouvet.

Ausstellung/Verkauf, Korbwaren, Töpferwaren, Honig, Holzspiele für Familienspiele.

Gemeinsames Mittagessen um 12:30 Uhr: Bringen Sie Essen und Geschirr mit!

Praktisch: in der Bibliothek in der 17 rue du Perche – freier Eintritt.

Eine Organisation der Bibliothek-Grainothek von Madeleine-Bouvet.

