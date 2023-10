DÉGUSTATIONS THÉMATIQUES CHEZ WHISKY, RHUM & CO 17 Rue du Palais des Guilhem Montpellier, 2 août 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

La cave à spiritueux de Montpellier vous propose 2 ateliers dégustations sur les thèmes de prédilection de la boutique : Whisky & Rhum !

Inscrivez-vous sur les prochaines dates !.

2023-08-02 19:00:00 fin : 2023-08-02 20:30:00. EUR.

17 Rue du Palais des Guilhem

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The Montpellier spirits cellar is offering 2 tasting workshops on the store’s favorite themes: Whisky & Rum!

Sign up for upcoming dates!

La bodega de licores de Montpellier propone 2 talleres de degustación sobre los temas preferidos de la tienda: ¡el whisky y el ron!

¡Apúntese a las próximas fechas!

Der Spirituosenkeller in Montpellier bietet Ihnen 2 Verkostungsworkshops zu den Lieblingsthemen des Ladens an: Whisky & Rum!

Melden Sie sich für die nächsten Termine an!

Mise à jour le 2023-08-01 par OT MONTPELLIER