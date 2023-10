PRÉSENTATION DE BIÈRES ET BRUNCH-DÉGUSTATION 17 Rue du Moulin Stenay, 19 novembre 2023, Stenay.

Stenay,Meuse

Depuis le développement du christianisme en Europe au Moyen-Age, les bières d’abbayes sont réputées pour leur qualité ! Une qualité que l’on retrouve aujourd’hui dans les bières trappistes.

Venez (re)découvrir ces bières au fort caractère lors d’un brunch-dégustation organisé par le Musée de la Bière en compagnie de notre guide Véronique, grande habituée de l’abbaye d’Orval et sa riche histoire.

Réservation obligatoire par téléphone.. Adultes

Dimanche 2023-11-19 12:00:00 fin : 2023-11-19 . 23 EUR.

17 Rue du Moulin Taverne du Musée de la Bière

Stenay 55700 Meuse Grand Est



Since the development of Christianity in Europe in the Middle Ages, abbey beers have been renowned for their quality! A quality that can be found today in Trappist beers.

Come and (re)discover these beers with their strong character at a brunch-tasting organized by the Musée de la Bière, in the company of our guide Véronique, a regular visitor to Orval Abbey and its rich history.

Reservations required by telephone.

Desde el desarrollo del cristianismo en Europa en la Edad Media, las cervezas de abadía han sido famosas por su calidad Una calidad que se puede encontrar hoy en día en las cervezas trapenses.

Venga a (re)descubrir estas cervezas de fuerte carácter en un brunch-degustación organizado por el Musée de la Bière en compañía de nuestra guía Véronique, asidua visitante de la Abadía de Orval y de su rica historia.

Reserva previa por teléfono.

Seit der Entwicklung des Christentums in Europa im Mittelalter sind Abteibiere für ihre Qualität berühmt! Eine Qualität, die man heute in den Trappistenbieren wiederfindet.

Entdecken Sie diese charakterstarken Biere (wieder) bei einem vom Biermuseum organisierten Brunch mit Verkostung in Begleitung unserer Fremdenführerin Véronique, die mit der Abtei von Orval und ihrer reichen Geschichte bestens vertraut ist.

Telefonische Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE