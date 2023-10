APERO-CONFERENCE 17 rue du Moulin Stenay, 7 octobre 2023, Stenay.

Stenay,Meuse

Un bar vous semble un endroit farfelu pour parler science ? La Taverne du Musée de la Bière est pourtant le lieu idéal pour une « pinte de savoir » !

Pour cette soirée, parlons utilisation des plantes dans les boissons alcoolisées avec Eléa Heberlé, docteure en biologie.

Entrée gratuite (consommations éventuelles à la charge des participants).

Tout public

Samedi 2023-10-07 19:00:00

17 rue du Moulin Taverne du Musée de la bière

Stenay 55700 Meuse Grand Est



Does a bar seem like a far-fetched place to talk science? The Beer Museum Tavern is the perfect place for a « pint of knowledge »!

For this evening, let’s talk about the use of plants in alcoholic beverages with Eléa Heberlé, a doctor of biology.

Free admission (any drinks to be paid by the participants).

More information by phone.

¿Le parece un bar un lugar descabellado para hablar de ciencia? La Taverne du Musée de la Bière es el lugar ideal para una « pinta de conocimiento »

Esta noche, hablemos de la utilización de las plantas en las bebidas alcohólicas con Eléa Heberlé, doctora en biología.

La entrada es gratuita (los participantes deberán pagar sus propias bebidas).

Más información por teléfono.

Erscheint Ihnen eine Bar als ein abwegiger Ort, um über Wissenschaft zu reden? Die Taverne des Biermuseums ist jedoch der perfekte Ort für ein « Pint of Knowledge »!

An diesem Abend sprechen wir über die Verwendung von Pflanzen in alkoholischen Getränken mit Eléa Heberlé, einer Doktorin der Biologie.

Eintritt frei (eventuelle Konsumationen gehen zu Lasten der Teilnehmer).

Weitere Informationen per Telefon.

