JOURNEES DE L’ARCHÉOLOGIE – MUSÉE DE LA BIÈRE 17 Rue du Moulin, 17 juin 2023, Stenay.

Stenay,Meuse

Inauguration de l’exposition temporaire « Dans la peau d’un soldat 1940 – 1947 ». Issue d’une collaboration entre le Musée de la Bière et l’Institut National de recherches archéologiques préventives (INRAP), cette nouvelle exposition poursuit la démarche de l’année passée à savoir présenter les objets issus des diagnostics et des fouilles ayant été effectués sur le site de la caserne Chanzy de Stenay (1884-1965).

Au programme : Conférence de Frédéric Adam, archéo-anthropologue à l’INRAP, sur les fouilles des casernes Chanzy.

Visite flash de l’exposition sur les deux jours : Toutes les demi-heures de 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h30 : les outils de l’archéologue à 10h30 ; la restauration des objets archéologiques à 11h ; histoire des casernes Chanzy à 11h30 ; cuisine et nourriture dans le camp à 12h ; la construction du camp à 14h ; l’arrivée des prisonniers à Stenay à 14h30 ; les activités quotidiennes à 15h ; le cas des Malgré-Nous à 15h30 ; les loisirs dans le camp à 16h ; hygiène, santé et DDT à 16h30. Ateliers enfants : « Les mini-archéologues », de 4 à 12 ans, de 14h15 à 15h et de 15h15 à 16h. Tout public

Samedi 2023-06-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-18 18:00:00. 0 EUR.

17 Rue du Moulin Musée de la Bière

Stenay 55700 Meuse Grand Est



Inauguration of the temporary exhibition « In the skin of a soldier 1940 – 1947 ». Resulting from a collaboration between the Musée de la Bière and the Institut National de recherches archéologiques préventives (INRAP), this new exhibition continues last year’s approach of presenting the objects resulting from the diagnostics and excavations carried out on the site of the Chanzy barracks in Stenay (1884-1965).

On the program: Conference by Frédéric Adam, archaeo-anthropologist at INRAP, on the Chanzy barracks excavations.

Flash visit of the exhibition over the two days: Every half hour from 10:30 am to 12 pm and from 2:30 pm to 4:30 pm: the archaeologist’s tools at 10:30 am; the restoration of archaeological objects at 11 am; the history of the Chanzy barracks at 11:30 am; cooking and food in the camp at 12 pm; the construction of the camp at 2 pm; the arrival of the prisoners in Stenay at 2:30 pm; daily activities at 3 pm; the case of the Malgré-Nous at 3:30 pm; leisure activities in the camp at 4 pm; hygiene, health and the DDT (French Department of Defence) at 4:30 pm. Children’s workshops: « The mini-archaeologists », from 4 to 12 years old, from 2:15 pm to 3 pm and from 3:15 pm to 4 pm

Inauguración de la exposición temporal « En la piel de un soldado 1940 – 1947 ». Fruto de la colaboración entre el Musée de la Bière y el Institut National de recherches archéologiques préventives (INRAP), esta nueva exposición continúa el planteamiento del año pasado de presentar objetos procedentes de los diagnósticos y excavaciones realizados en el emplazamiento del cuartel Chanzy de Stenay (1884-1965).

En el programa: Conferencia de Frédéric Adam, arqueoantropólogo del INRAP, sobre las excavaciones del cuartel de Chanzy.

Visita flash de la exposición durante los dos días: cada media hora de 10.30 a 12.00 h y de 14.30 a 16.30 h: las herramientas del arqueólogo a las 10.30 h; la restauración de objetos arqueológicos a las 11.00 h; la historia del cuartel de Chanzy a las 11.30 h; la cocina y la alimentación en el campo a las 12.00 h; la construcción del campo a las 14.00 h; la llegada de los prisioneros a Stenay a las 14.30 h; las actividades cotidianas a las 15.00 h; el caso del Malgré-Nous a las 15.30 h; las actividades de ocio en el campo a las 16.00 h; la higiene, la salud y el DDT (Departamento francés de Defensa) a las 16.30 h. Talleres infantiles: « Los mini-arqueólogos », de 4 a 12 años, de 14.15 a 15 h y de 15.15 a 16 h

Eröffnung der Sonderausstellung « Dans la peau d’un soldat 1940 – 1947 » (In der Haut eines Soldaten 1940 – 1947). Diese neue Ausstellung ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem Musée de la Bière und dem Institut National de recherches archéologiques préventives (INRAP). Sie setzt den Ansatz des letzten Jahres fort, nämlich die Objekte zu präsentieren, die aus den Diagnosen und Ausgrabungen stammen, die auf dem Gelände der Chanzy-Kaserne von Stenay (1884-1965) durchgeführt wurden.

Programm: Vortrag von Frédéric Adam, Archäoanthropologe am INRAP, über die Ausgrabungen in der Chanzy-Kaserne.

Blitzbesuch der Ausstellung an beiden Tagen: Jede halbe Stunde von 10.30 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 16.30 Uhr: Die Werkzeuge des Archäologen um 10.30 Uhr; die Restaurierung archäologischer Objekte um 11 Uhr; Geschichte der Chanzy-Kaserne um 11.30 Uhr; Küche und Essen im Lager um 12 Uhr; der Bau des Lagers um 14 Uhr; die Ankunft der Gefangenen in Stenay um 14.30 Uhr; die täglichen Aktivitäten um 15 Uhr; der Fall der Malgré-Nous um 15.30 Uhr; die Freizeit im Lager um 16 Uhr; Hygiene, Gesundheit und DDT um 16.30 Uhr. Kinderworkshops: « Die Mini-Archäologen », von 4 bis 12 Jahren, von 14.15 bis 15 Uhr und von 15.15 bis 16 Uhr

