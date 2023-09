Conférence de l’Académie Nationale de Reims 17 Rue du Jard Reims, 13 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

De la villa Cavrois au palais du Tau en passant par l’Hôtel de la Marine : La patrimonialisation d’un monument par le Centre des Monuments Nationaux

par Jocelyn BOURALY, administrateur du palais du Tau et des tours de la cathédrale de Reims Administrateur du château de Haroué.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

17 Rue du Jard Académie Nationale de Reims

Reims 51100 Marne Grand Est



From the Villa Cavrois to the Palais du Tau, via the Hôtel de la Marine: the Centre des Monuments Nationaux’s heritage approach to a monument

by Jocelyn BOURALY, Administrator, Palais du Tau and Reims Cathedral Towers Administrator, Château de Haroué

De Villa Cavrois al Palais du Tau, pasando por el Hôtel de la Marine: el Centro de Monumentos Nacionales pone un monumento en el mapa del patrimonio

por Jocelyn BOURALY, Administradora del Palacio del Tau y de las Torres de la Catedral de Reims Administradora del Castillo de Haroué

Von der Villa Cavrois über das Hôtel de la Marine bis zum Palais du Tau: Die Patrimonialisierung eines Denkmals durch das Centre des Monuments Nationaux

von Jocelyn BOURALY, Verwalter des Palais du Tau und der Türme der Kathedrale von Reims Verwalter des Schlosses von Haroué

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de tourisme du Grand Reims