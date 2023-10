Marché gratuit – Gratiferia 17 Rue du Général Leclerc Bressuire, 2 décembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Vous apportez ce que vous voulez ou rien…, restez pour partager un café, un thé et discuter… et repartez avec ce dont vous avez besoin.

Vêtements, jouets, déco, livres, plantes, petit électroménager, les objets doivent être en bon état et fonctionnels.

Thématique fête de fin d’année (jouets, décoration, vêtements…).

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00.

17 Rue du Général Leclerc Square devant le Centre Socio-Culturel

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



You bring what you want or nothing…, stay for a coffee, a tea and a chat… and leave with what you need.

Clothes, toys, decorations, books, plants, small appliances – all items must be in good condition and functional.

End-of-year party theme (toys, decorations, clothes…)

Trae lo que quieras o nada…, quédate a tomar un café o un té y a charlar… y vete con lo que necesites.

Ropa, juguetes, adornos, libros, plantas, pequeños electrodomésticos: los objetos deben estar en buen estado y ser funcionales.

Tema de la fiesta de fin de curso (juguetes, adornos, ropa, etc.)

Sie bringen mit, was Sie wollen oder auch nichts…, bleiben, um einen Kaffee oder Tee zu teilen und zu diskutieren… und gehen mit dem, was Sie brauchen, nach Hause.

Kleidung, Spielzeug, Dekoration, Bücher, Pflanzen, kleine Elektrogeräte – die Gegenstände müssen in gutem Zustand und funktionstüchtig sein.

Thematik Jahresendfeier (Spielzeug, Dekoration, Kleidung…)

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Bocage Bressuirais