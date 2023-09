Exposition avicole 17 rue du Général de Gaulle Gerstheim, 18 novembre 2023, Gerstheim.

Gerstheim,Bas-Rhin

Présentation de volailles, palmipèdes, pigeons, oiseaux d’ornements. Buvette et petite restauration sur place..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 18:00:00. EUR.

17 rue du Général de Gaulle

Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est



Presentation of poultry, palmipeds, pigeons, ornamental birds. Refreshment bar and snacks on site.

Presentación de aves de corral, palmípedos, palomas, aves ornamentales. Refrescos y aperitivos en el lugar.

Präsentation von Geflügel, Palmipeden, Tauben, Ziervögeln. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de tourisme du grand Ried