La nuit de la lecture à la médiathèque Aimé Césaire 17 Rue du Clos des Gardes Amboise, samedi 20 janvier 2024.

Amboise Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20 22:00:00

Le 20 janvier 2024 de 18h à 22h, la médiathèque Aimé Césaire à Amboise, organise la nuit de la lecture « histoires de corps » . Toute la soirée, lecture pour les enfants et de nombreuses animations (Yoga, danses improvisées et initiation à la danse irlandaise…)

Gratuit, inscription obligatoire

18h-19h: Yoga parents-enfants

19h-20h: improvisations dansées par Fanny Milcent et Magali Dos Santos

20h: initiation à la danse irlandaise par Violaine Lemaire-Cardoen accompagnée de 3 musiciens

20h45: Dansons tous ensemble

17 Rue du Clos des Gardes

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



