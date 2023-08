Fête du Loubatas 17, Rue du Chemin Neuf Peyrolles-en-Provence, 30 septembre 2023, Peyrolles-en-Provence.

Peyrolles-en-Provence,Bouches-du-Rhône

La fête du Loubatas c’est l’occasion de passer la journée dans la forêt provençale, de faire de nombreuses activités variées : des ateliers et animations, un marché d’exposants, des conférences, un spectacle et des concerts. Un programme au top, gratuit !.

2023-09-30 11:00:00 fin : 2023-09-30 . .

17, Rue du Chemin Neuf Hameau la Grande Baume

Peyrolles-en-Provence 13860 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Loubatas festival is an opportunity to spend the day in the Provencal forest, and take part in a wide range of activities: workshops and events, an exhibitors’ market, conferences, a show and concerts. A top-notch program, free of charge!

El festival de Loubatas es una oportunidad para pasar el día en el bosque provenzal, participando en un amplio abanico de actividades: talleres y eventos, un mercado de expositores, conferencias, un espectáculo y conciertos. Un programa de primera, ¡gratis!

Das Loubatas-Fest ist eine Gelegenheit, den Tag im provenzalischen Wald zu verbringen und viele verschiedene Aktivitäten zu unternehmen: Workshops und Animationen, ein Markt mit Ausstellern, Vorträge, eine Show und Konzerte. Ein Top-Programm, kostenlos!

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de Tourisme de Peyrolles