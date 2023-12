Théâtre à Laon : « Fantine et Capucine sauvent la planète » 17 Rue du Bourg Laon Catégories d’Évènement: Aisne

fin : 2024-03-03 . Trop, c’est trop ! Fantine et Capucine ont décidé de trouver des assistants partout dans le monde pour les aider à sauver la planète, tout simplement en adoptant les bons gestes qui nous rendent tous responsables de notre si jolie boule bleue ! Récupérer l’eau de pluie, trier nos déchets, protéger les animaux, sauver les forêts, voici les nouvelles missions de nos deux aventurières !

Une pièce proposée dans le cadre de Festi’Gargouille d’Hiver ! RV au café-théâtre de la Gargouille à Laon du 28/02 au 08/03 (sauf le 02/03) à 15h ! (pour les 3-10 ans) 10 .

17 Rue du Bourg

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

