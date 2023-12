Théâtre à Laon : « Les nuits Feydeau » 17 Rue du Bourg Laon, 15 mars 2024, Laon.

Laon Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

.

Découvrez en une soirée, deux pièces de Georges Feydeau, « Notre Futur » et « L’Homme de Paille ».

Dans la première, le public se retrouve témoin de ce pugilat entre les deux cousines qui se découvrent aimer le même homme et deviennent soudain rivales ! Le final sera bien sûr l’ouverture du grand bal avec le public invité ! Un moment savoureux à partager !

Et dans la seconde, deux hommes se présentent chez La Citoyenne Marie pour l’épouser, mais elle n’est pas là : les deux prétendants Farlane et Salmèque vont se prendre réciproquement pour La Citoyenne. Ils se charment, se flattent, et finissent par se demander en mariage….

RV au café-théâtre de la Gargouille à Laon chaque vendredi et samedi à 20h30 ! (possibilité de dîner sur place à partir de 19h)

15 .

17 Rue du Bourg

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-21 par SIM Hauts-de-France – OT du Pays de Laon