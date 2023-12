Théâtre à Laon : « L’intervention » 17 Rue du Bourg Laon, 20 janvier 2024, Laon.

Laon Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

.

Edmond peint des éventails, Marcinelle est brodeuse. Ils sont jeunes et courageux mais la pauvreté et les privations leur pèsent. Ils se disputent. Edmond est alors troublé par l’irruption de Mademoiselle Eurydice, une chanteuse entretenue par le baron de Gerpivrac qui, de son côté, décide de séduire Marcinelle…

Venez découvrir cette comédie dramatique en 1 acte de Victor Hugo qui aborde la condition sociale, une de ses plus belles pièces !

RV au café-théâtre de la Gargouille à Laon chaque vendredi et samedi à 20h30 ! (possibilité de dîner sur place à partir de 19h)

10 .

17 Rue du Bourg

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France



