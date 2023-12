MARCHE AFGHANE 17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Début : 2023-12-16 11:00:00

fin : 2023-12-16 12:00:00 Initiation à la marche Afghane.

Marche rythmée pour mieux oxygéner son corps et apaiser son esprit.

Départ de la Gare

Inscription : Sandrine Regnard 07 62 26 07 38 ou sregnard@sfr.fr

Ateliers organisé par l’association Tiers Lieux EUR.

17 Rue du 3 Aout 1944

Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire

