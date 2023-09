Les Névés Philo 17 Rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre, 29 septembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Le Salon de lecture vous propose « Les Névés Philo », un café philo à la montagne;

Thème : « Quelle part de hasard devons-nous admettre dans nos vie ? »

Venez avec vos exemples et vos questions !.

2023-09-29 18:30:00 fin : 2023-09-29 20:30:00. EUR.

17 Rue des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Salon de lecture offers « Les Névés Philo », a café philo in the mountains;

Theme: « How much chance should we allow in our lives? »

Come along with your examples and your questions!

El Salón de Lectura le propone « Les Névés Philo », un café filo en la montaña;

Tema: « ¿Cuánto azar debemos permitir en nuestras vidas?

Venga con sus ejemplos y sus preguntas

Der Lesesalon bietet Ihnen « Les Névés Philo », ein Café Philo in den Bergen;

Thema: « Welchen Anteil an Zufall müssen wir in unserem Leben zulassen? »

Kommen Sie mit Ihren Beispielen und Fragen!

Mise à jour le 2023-09-19 par Pôle du Tourmalet |CDT65