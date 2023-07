Exposition collective #3 à l’espace Baldini 17 rue des suisses Arles, 21 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Pour cette troisième exposition collective, notre espace dédié à la sculpture ouvre un dialogue entre les sculptures toujours présentes de Baldini, les artistes internationaux représentés par Art thema ainsi que notre invitée d’honneur, Marie Thys..

2023-07-21 fin : 2023-08-25 . .

17 rue des suisses Espace Baldini – Art Thema

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For this third group show, our sculpture space opens a dialogue between Baldini’s ever-present sculptures, the international artists represented by Art thema and our guest of honor, Marie Thys.

Para esta tercera exposición colectiva, nuestro espacio dedicado a la escultura abre un diálogo entre las siempre presentes esculturas de Baldini, los artistas internacionales representados por Art thema y nuestra invitada de honor, Marie Thys.

Für diese dritte Gruppenausstellung eröffnet unser der Skulptur gewidmeter Raum einen Dialog zwischen den stets präsenten Skulpturen von Baldini, den von Art thema vertretenen internationalen Künstlern sowie unserem Ehrengast Marie Thys.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme d’Arles