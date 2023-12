Les courses de Noël 17 Rue des Sports Marigny-Le-Lozon, 17 décembre 2023 10:00, Marigny-Le-Lozon.

Marigny-Le-Lozon,Manche

Rendez-vous le 17 décembre prochain au gymnase de Marigny-le-Lozon pour la 3ème édition des courses de Noël.

Au programme :

> Corrida de Noël (4 courses à pieds)

– 10h : course adultes (2005 et + âgés)> 4 boucles de 2 kms = 8kms).

– 11h30 : course jeunes 1 (2009 à 2012) > 2 boucles de 1.2kms soit 2.4 kms.

– 12h : course jeunes 2 (2013 à 2018) > 1 boucle de 700 m.

– 14h : course populaire (2012 et + âgés) > 4 boucles de 1.2kms = 4.8 kms.

> Randonnée : Boucles de 4/8kms – Départ à 11h.

> Animation Père Noël (à partir de 14h).

> Promenade en calèche de 13h à 15h.

> Marché de Noël de 10h à 17h.

> Buvette, crêpes et restauration de 10h à 17h..

17 Rue des Sports

Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie



See you on December 17 at the Marigny-le-Lozon gymnasium for the 3rd edition of the Christmas races.

On the program:

> Christmas Corrida (4 foot races)

– 10am: adult race (2005 and older)> 4 loops of 2kms = 8kms).

– 11:30am: youth race 1 (2009 to 2012) > 2 loops of 1.2kms = 2.4kms.

– 12pm: youth race 2 (2013 to 2018) > 1 loop of 700m.

– 2pm: popular race (2012 and older) > 4 loops of 1.2kms = 4.8 kms.

> Hiking: 4/8kms loops – Start at 11am.

> Santa Claus animation (from 2pm).

> Horse-drawn carriage ride from 1pm to 3pm.

> Christmas market from 10am to 5pm.

> Refreshment bar, pancakes and catering from 10am to 5pm.

Únase a nosotros el 17 de diciembre en el gimnasio de Marigny-le-Lozon para participar en la 3ª edición de las carreras de Navidad.

En el programa:

> Corrida de Navidad (4 carreras a pie)

– 10h: carrera de adultos (a partir de 2005)> 4 vueltas de 2kms = 8kms).

– 11h30: carrera juvenil 1 (2009 a 2012) > 2 vueltas de 1,2km = 2,4km.

– 12h: carrera juvenil 2 (2013 a 2018) > 1 bucle de 700m.

– 14h: carrera popular (2012 en adelante) > 4 vueltas de 1,2kms = 4,8 kms.

> Paseo: bucles de 4/8km – Salida a las 11h.

> Animación de Papá Noel (a partir de las 14 h).

> Paseo en coche de caballos de 13:00 a 15:00 h.

> Mercado de Navidad de 10.00 a 17.00 h.

> Bar de refrescos, crepes y catering de 10.00 a 17.00 h.

Wir treffen uns am 17. Dezember in der Sporthalle von Marigny-le-Lozon zum dritten Weihnachtslauf.

Auf dem Programm stehen :

> Corrida de Noël (4 Laufwettbewerbe)

– 10 Uhr: Lauf für Erwachsene (2005 und älter)> 4 Runden à 2 km = 8 km).

– 11:30 Uhr: Rennen Jugend 1 (2009 bis 2012) > 2 Schleifen von 1,2 km = 2,4 km.

– 12 Uhr: Rennen Jugendliche 2 (2013 bis 2018) > 1 Schleife von 700 m.

– 14 Uhr: Volkslauf (2012 und älter) > 4 Schleifen von 1.2kms = 4.8 kms.

> Wanderung: Schleifen von 4/8kms – Start um 11 Uhr.

> Animation durch den Weihnachtsmann (ab 14 Uhr).

> Kutschenfahrt von 13 bis 15 Uhr.

> Weihnachtsmarkt von 10 bis 17 Uhr.

> Getränke, Crêpes und Essen von 10 bis 17 Uhr.

