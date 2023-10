Spectacle > La puce, le chameau et les autres 17 Rue des Sports Marigny-Le-Lozon, 11 octobre 2023, Marigny-Le-Lozon.

Marigny-Le-Lozon,Manche

Dans le cadre du festival « Histoire[s] d’en découvre », rendez-vous le 11 octobre prochain à la salle du Jardin Pillard à Marigny-le-Lozon pour assister au spectacle « La puce, le chameau et les autres » de Annette Banneville et Lolita Espin-Anadon..

2023-10-11 17:30:00 fin : 2023-10-11 18:30:00. .

17 Rue des Sports

Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie



As part of the « Histoire[s] d’en découvre » festival, join us on October 11 at the Salle du Jardin Pillard in Marigny-le-Lozon for the show « La puce, le chameau et les autres » by Annette Banneville and Lolita Espin-Anadon.

En el marco del festival « Histoire[s] d’en découvre », acuda el 11 de octubre al teatro Jardin Pillard de Marigny-le-Lozon para asistir al espectáculo « La puce, le chameau et les autres », de Annette Banneville y Lolita Espin-Anadon.

Im Rahmen des Festivals « Histoire[s] d’en découvre » treffen Sie sich am 11. Oktober im Saal des Jardin Pillard in Marigny-le-Lozon, um die Aufführung « La puce, le chameau et les autres » von Annette Banneville und Lolita Espin-Anadon zu sehen.

