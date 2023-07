Vide grenier de La Courbe 17 Rue des Parqueurs Audenge, 22 juillet 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Place des Bénévoles / La Courbe – Rue de la Braneyre / Rue du maréchal Juin

Vide grenier toute la journée jusqu’à 17h avec restauration et buvette sur place..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 17:00:00. .

17 Rue des Parqueurs Place des Bénévoles

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Flea market all day until 5pm, with food and refreshments on site.

Mercadillo todo el día hasta las 17 h con comida y refrescos in situ.

Vide grenier (Flohmarkt) den ganzen Tag bis 17 Uhr mit Verpflegung und Getränken vor Ort.

