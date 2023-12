Kalliroï « Rhoès Trio » 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement, 1 juin 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 19:30:00

fin : 2024-06-01

Rendez-vous au Roll’Studio samedi 1er juin avec Kalliroï « Rhoès Trio ».

Kalliroï Raouzeou, chanteuse et pianiste grecque, invite Aurélie Agullo (One Shot Lili) et Nicolas Koedinger (FadoRebetiko Project) pour former le Rhoès Trio, un projet autour de ses compositions et chansons inédites ! Le jazz oriental rencontre la pop introspective.



Kalliroï Raouzeou, piano, voix, compositions

Aurélie Agullo, batterie, chœurs

Nicolas Koedinger, contrebasse

EUR.

17 rue des Muettes Roll’Studio

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-12 par Ville de Marseille