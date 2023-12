Cascino trio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Début : 2024-03-23 18:30:00

fin : 2024-03-23

Rendez-vous au Roll’Studio le 23 mars avec Cascino trio.

Jazz aux sonorités méditerranéennes, latines et africaines.



Patrick Cascino, piano

Charly Tomas, contrebasse

Luca Scalambrino, batterie EUR.

17 rue des Muettes Roll’Studio

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

