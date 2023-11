Saint Vincent Tournante 17, Rue des Jardins, Morey-Saint-Denis (21) Saint Vincent Tournante 17, Rue des Jardins, Morey-Saint-Denis (21), 28 janvier 2024, . Saint Vincent Tournante Dimanche 28 janvier 2024, 11h00 17, Rue des Jardins, Morey-Saint-Denis (21) Gratuit Dans le cadre de la St Vincent Tournante à Morey-St-Denis Chambolle-Musigny le duo Dia-Tonique vous fera danser: le samedi 17 janvier 2024 de 11h à 13h30

le dimanche 18 janvier 2024 de 11h à 13h30

