Concert au Galpon : Topette, folk music 17 Rue des Granges Tournus, samedi 27 janvier 2024.

Tournus Saône-et-Loire

Début : 2024-01-27 21:00:00

fin : 2024-01-27 22:30:00

Topette!!

« Vous ne trouveriez jamais « The Jam Jar » si vous ne le cherchiez pas. Niché entre et derrière les choses, c’est le genre d’endroit qui rend Bristol spécial. C’est éclectique et rempli de joie.

The Jam Jar est l’un de ceux-là, de ces lieux merveilleux où la magie opère.

Le 26 juin 2023, le collectif folk anglo-français Topette !! s’est glissé entre les styles musicaux et a créé sa propre magie bien particulière, dans une salle décorée de lumières et débordante de sourires et de pieds dansants.

Avec des morceaux de leurs trois albums studio acclamés par la critique, Topette !! organisé le meilleur parti pro-européen imaginable.

ON – Live at The Jam Jar

capture un groupe vraiment unique, mêlant styles et traditions avec un délicieux sentiment de risque et de dynamisme. Il n’y a pas de chichi, pas de gâchis, c’est tout simplement le meilleur type de musique folk – forte et vivante, joyeuse et édifiante, collaborative et instinctive. Cet album live célèbre leurs dix ans ensemble de la manière la plus appropriée. »

Par Gavin McNamara

17 Rue des Granges Le Galpon

Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



