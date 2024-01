Concert electro rock suivi d’un DJ set au galpon 17 Rue des Granges Tournus, samedi 13 janvier 2024.

Tournus Saône-et-Loire

Début : 2024-01-13 21:00:00

fin : 2024-01-13 22:30:00

Drapeau Vide est un duo français, c’est Lui et Elle qui aiment te parler d’amour, de poésie et de cinéma sur toutes sortes de terrains de jeux musicaux. Les images se fixent et se défilent, se murmurent et se crient sur des mélodies langoureusement rock.

Suivi de Lulu la merguez, pour un DJ set.

Ouverture des portes à 19h30. Restauration sur place, pensez à réserver ! contact@legalpon.com

17 Rue des Granges Le Galpon

Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



