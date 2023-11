CONFÉRENCE – LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 17 rue des Galeries Fécamp, 17 novembre 2023, Fécamp.

Définie en 1996 par la Via Campesina, « la souveraineté alimentaire désigne le droit des populations, de leurs pays ou union à définir leur politique agricole et alimentaire, sans dumping vis-à-vis des pays tiers ».

Face aux crises que nous vivons actuellement, il est urgent d’assurer une transition économique, sociale et environnementale vers un monde juste et durable. L’un des moyens pour y arriver est de permettre à chaque personne d’accéder à la souveraineté alimentaire. Pour cela, nous devons nous tourner vers un modèle économique qui repense ses objectifs, en lien avec les droits humains et en tenant compte des limites de notre planète.

En défendant au quotidien une vision militante et exigeante du commerce équitable, Artisans du Monde contribue aux combats menés pour la souveraineté alimentaire..

17 rue des Galeries Le Loc’ – Art En Sort

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Defined in 1996 by La Via Campesina, « food sovereignty refers to the right of populations, countries or unions to define their own agricultural and food policies, without dumping on third countries ».

In the face of the crises we are currently experiencing, it is urgent to ensure an economic, social and environmental transition towards a just and sustainable world. One of the ways to achieve this is to give every individual access to food sovereignty. To achieve this, we need to turn to an economic model that rethinks its objectives, in line with human rights and taking into account the limits of our planet.

By defending a militant and demanding vision of fair trade on a daily basis, Artisans du Monde contributes to the fight for food sovereignty.

Definida en 1996 por La Vía Campesina, « la soberanía alimentaria se refiere al derecho de las poblaciones, los países o los sindicatos a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias, sin hacer dumping con terceros países ».

Frente a las crisis que vivimos actualmente, urge garantizar una transición económica, social y medioambiental hacia un mundo justo y sostenible. Una de las formas de lograrlo es dar a todos acceso a la soberanía alimentaria. Para lograrlo, debemos recurrir a un modelo económico que replantee sus objetivos, en consonancia con los derechos humanos y teniendo en cuenta los límites de nuestro planeta.

Defendiendo a diario una visión militante y exigente del comercio justo, Artisans du Monde contribuye a la lucha por la soberanía alimentaria.

1996 von La Via Campesina definiert, « bezeichnet Ernährungssouveränität das Recht der Bevölkerung, ihrer Länder oder Unionen, ihre Agrar- und Ernährungspolitik ohne Dumping gegenüber Drittländern zu definieren ».

Angesichts der Krisen, die wir derzeit erleben, ist es dringend notwendig, einen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Übergang zu einer gerechten und nachhaltigen Welt zu gewährleisten. Einer der Wege, dies zu erreichen, ist es, allen Menschen Ernährungssouveränität zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, müssen wir uns einem Wirtschaftsmodell zuwenden, das seine Ziele in Verbindung mit den Menschenrechten überdenkt und die Grenzen unseres Planeten berücksichtigt.

Indem Artisans du Monde täglich eine militante und anspruchsvolle Vision des fairen Handels vertritt, trägt das Unternehmen zu den Kämpfen für Ernährungssouveränität bei.

