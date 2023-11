LE JOUR DU POISSON ACCUEILLE FESTISOL 17 rue des Galeries Fécamp, 17 novembre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Le vendredi c’est jour du poisson chez Art En Sort !

Et comme tout y est permis, nous avons le plaisir d’accueillir la soirée d’ouverture du festival FESTISOL organisé par la MJC !

AU PROGRAMME :

➡️ 18h00 : Apéritif proposé par Les Goélands

➡️ 19h00 : Conférence de l’Université Libre et Populaire de Fécamp sur le thème de la souveraineté alimentaire par Pierre Hericher (Artisans Du Monde) illustrée par la projection du court-métrage « La souveraineté alimentaire ça se cultive ensemble »

➡️ 20h30 : Concert de MaNès

Entrée libre.

2023-11-17 18:00:00 fin : 2023-11-17 . .

17 rue des Galeries Le Loc’ Art En Sort

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Friday is fish day at Art En Sort!

And since anything goes, we’re delighted to host the opening night of the FESTISOL festival organized by the MJC!

ON THE PROGRAM :

?? 6:00 pm: Aperitif hosted by Les Goélands

?? 7:00 pm: Conference by the Université Libre et Populaire de Fécamp on the theme of food sovereignty by Pierre Hericher (Artisans Du Monde) illustrated by the screening of the short film « La souveraineté alimentaire ça se cultive ensemble »

?? 8:30pm: Concert by MaNès

Free admission

¡El viernes es el día del pescado en Art En Sort!

Y como todo vale, ¡estamos encantados de acoger la noche inaugural del festival FESTISOL organizado por el MJC!

EN EL PROGRAMA :

?? 18.00 h: Aperitivo a cargo de Les Goélands

?? 19.00 h: Conferencia de la Université Libre et Populaire de Fécamp sobre el tema de la soberanía alimentaria a cargo de Pierre Hericher (Artisans Du Monde), ilustrada con la proyección del cortometraje « La souveraineté alimentaire ça se cultive ensemble » (« La soberanía alimentaria puede cultivarse conjuntamente »)

?? 20.30 h: Concierto de MaNès

Entrada gratuita

Freitags ist Fischtag bei Art En Sort!

Und da alles erlaubt ist, freuen wir uns, den Eröffnungsabend des von der MJC organisierten Festivals FESTISOL auszurichten!

AU PROGRAMM:

?? 18.00 Uhr: Aperitif, angeboten von Les Goélands

?? 19.00 Uhr: Vortrag der Université Libre et Populaire de Fécamp zum Thema Ernährungssouveränität von Pierre Hericher (Artisans Du Monde), der durch den Kurzfilm « La souveraineté alimentaire ça se cultive ensemble » illustriert wird

?? 20.30 Uhr: Konzert von MaNès

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-11-08 par Normandie Tourisme / Attitude Manche