Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31 20h Buffet partagé

22h Bal Trad’ Apportez de quoi festoyer, vos couverts, verres et assiettes Organisé par l’association Trad’fuse.

Inscription nécessaire, places limitées : tradfuse@gmail.com ou 06 98 75 99 60..

17 rue des Fossés Salle Tibord du Chalard

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine

