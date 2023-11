Concert Méditatif Cécile Naila 17 Rue des Fossés Felletin, 1 décembre 2023, Felletin.

Felletin,Creuse

Cécile Naïla vous propose un concert méditatif à l’espace Tibord du Châlard.

Celui-ci sera poursuivi d’un repas partagé, apportez votre spécialité.

Entrée libre.

2023-12-01

17 Rue des Fossés

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Cécile Naïla offers a meditative concert at Espace Tibord du Châlard.

The concert will be followed by a shared meal, so bring your own specialty.

Free admission

Cécile Naïla ofrece un concierto meditativo en el Espace Tibord de Le Châlard.

El concierto irá seguido de una comida compartida, así que traiga su propia especialidad.

Entrada gratuita

Cécile Naïla bietet Ihnen ein meditatives Konzert im Espace Tibord in Le Châlard an.

Anschließend gibt es ein gemeinsames Essen, bringen Sie Ihre Spezialitäten mit.

Freier Eintritt

