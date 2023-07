EXPOSITION – Les’Arts Sud 23 17 rue des Fossés Felletin, 22 juillet 2023, Felletin.

Felletin,Creuse

Le collectif « Lez’Arts Sud 23 » expose leurs œuvres aux techniques variées : peintures, photos, sculptures et artisanat d’art.

– espace Tibord du Châlard rue des Fossés

– tous les jours de 14h à 18h

– entrée libre.

2023-07-22 fin : 2023-08-15 18:00:00. EUR.

17 rue des Fossés

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The « Lez’Arts Sud 23 » collective exhibits works in a variety of techniques: paintings, photos, sculptures and arts and crafts.

– espace Tibord du Châlard rue des Fossés

– daily, 2 pm to 6 pm

– free admission

El colectivo « Lez’Arts Sud 23 » expone sus obras en diversas técnicas: pintura, fotografía, escultura y artesanía.

– espace Tibord du Châlard rue des Fossés

– todos los días de 14.00 a 18.00 h

– entrada gratuita

Das Kollektiv « Lez’Arts Sud 23 » stellt ihre Werke in verschiedenen Techniken aus: Gemälde, Fotos, Skulpturen und Kunsthandwerk.

– espace Tibord du Châlard rue des Fossés

– täglich von 14h bis 18h

– freier Eintritt

Mise à jour le 2023-05-05 par Creuse Tourisme