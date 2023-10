ITINERAIRES EN COEUR HAUTE LANDE // SAUGNAC ET MURET 17 rue des écoles Saugnac-et-Muret, 18 octobre 2023, Saugnac-et-Muret.

Saugnac-et-Muret,Landes

ITINERAIRES EN COEUR HAUTE LANDE // SAUGNAC ET MURET

SEANCE BEBES LECTEURS avec Corinne de Culture Mômes

GRATUIT

Réservation au 05.58.07.54.54

Manifestation organisée dans le cadre de la programmation culturelle de la Communauté de communes Coeur Haute Lande en partenariat avec la MDL, les médiathèques du territoire et soutennue par le Département des Landes.

2023-10-18 fin : 2023-10-18 11:00:00. EUR.

17 rue des écoles Médiathèque

Saugnac-et-Muret 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine



ITINERARIES IN THE HEART OF THE HAUTE LANDE // SAUGNAC AND MURET

BABY READER SESSION with Corinne from Culture Mômes

FREE

Book on 05.58.07.54.54

Event organized as part of the cultural program of the Communauté de communes Coeur Haute Lande in partnership with the MDL, the local media libraries and supported by the Département des Landes

RUTAS EN EL CORAZÓN DE LA HAUTE LANDE // SAUGNAC Y MURET

SESIÓN DE LECTURA PARA BEBÉS con Corinne de Culture Mômes

GRATIS

Reservas en 05.58.07.54.54

Evento organizado en el marco del programa cultural de la Communauté de communes Coeur Haute Lande en colaboración con el MDL, las mediatecas locales y con el apoyo del Département des Landes

WANDERWEGE IM HERZEN DER HOHEN HEIDE // SAUGNAC UND MURET

SEANCE BEBES LECTEURS mit Corinne von Culture Mômes

KOSTENLOS

Reservierung unter 05.58.07.54.54

Diese Veranstaltung wird im Rahmen des Kulturprogramms der Communauté de communes Coeur Haute Lande in Zusammenarbeit mit der MDL und den Mediatheken der Region organisiert und vom Département des Landes unterstützt

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Cœur Haute Lande