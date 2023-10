SOIRÉE CONTE ET PIANO 17 Rue des creuses Viménil, 21 octobre 2023, Viménil.

Viménil,Vosges

Le Samedi 21 octobre à 20h30, avec Alixe Sylvestre écrivaine et Didier Lenhardt talking pianiste

Château de cartes

Entrée libre, spectacle au chapeau

Des contes et du piano au menu de cette soirée qui ouvre l’arrière-saison, celle de la mélancolie. Quand les notes de musique ponctuent des mots qui nous embarquent ailleurs, le plaisir est assuré.

Dans le monde merveilleux d’Alixe Sylvestre on ne trouve pas des princesses énamourées et des princes béats. Le propos est plus complexe et les histoires ne finissent pas toujours bien. Ces reines et rois sont les pièces d’un jeu subtil et les notes de Didier Lenhardt principalement empruntées au répertoire classique surlignent avec finesses le texte poétique qu’elle nous propose en lecture. Chopin, Schuman, Schubert au menu.. Tout public

Saturday, October 21 at 8:30 p.m., with writer Alixe Sylvestre and pianist Didier Lenhardt talking

House of Cards

Free admission, show by the hat

Storytelling and piano are on the menu for an evening that ushers in the melancholy autumn. When musical notes punctuate words that take us elsewhere, pleasure is guaranteed.

In Alixe Sylvestre?s wonderful world, we don?t find enamored princesses and blissful princes. The subject matter is more complex, and the stories don’t always have happy endings. These queens and kings are the pieces of a subtle game, and Didier Lenhardt?s notes, mainly borrowed from the classical repertoire, finely highlight the poetic text she offers us to read. Chopin, Schuman, Schubert on the menu.

Sábado 21 de octubre a las 20.30 h, con la escritora Alixe Sylvestre y el pianista Didier Lenhardt Coloquio

La casa de las cartas

Entrada gratuita, espectáculo a la gorra

Cuentacuentos y piano son el menú de esta velada que inaugura el otoño, la estación de la melancolía. Cuando las notas musicales puntúan las palabras que nos arrebatan, el placer está garantizado.

El maravilloso mundo de Alixe Sylvestre no es el de princesas enamoradas y príncipes felices. La trama es más compleja y las historias no siempre tienen finales felices. Estas reinas y reyes son las piezas de un juego sutil, y las notas de Didier Lenhardt, tomadas en su mayoría del repertorio clásico, destacan con delicadeza el texto poético que está leyendo. Chopin, Schuman, Schubert en el menú.

Am Samstag, den 21. Oktober um 20:30 Uhr, mit Alixe Sylvestre Schriftstellerin und Didier Lenhardt talking pianist

Kartenschloss

Eintritt frei, Aufführung mit Hut

Märchen und Klaviermusik stehen auf dem Menü dieses Abends, der die Nachsaison einläutet, die Zeit der Melancholie. Wenn die Musiknoten die Worte interpunktieren, die uns in eine andere Welt entführen, ist das Vergnügen garantiert.

In der wunderbaren Welt von Alixe Sylvestre findet man keine verliebten Prinzessinnen und glückseligen Prinzen. Das Thema ist komplexer und die Geschichten enden nicht immer gut. Diese Königinnen und Könige sind Teil eines subtilen Spiels, und die Noten von Didier Lenhardt, die hauptsächlich aus dem klassischen Repertoire stammen, unterstreichen mit Feingefühl den poetischen Text, den sie uns vorliest. Chopin, Schuman und Schubert stehen auf der Speisekarte.

