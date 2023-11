Marché de Noël 17 Rue des chataigniers Mollkirch, 2 décembre 2023, Mollkirch.

Mollkirch,Bas-Rhin

Plongez dans l’ambiance chaleureuse et conviviale de ce marché, où vous trouverez des produits uniques et originaux fabriqués par des artisans locaux et régalez vous autour de vin chaud et autres gourmandises..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

17 Rue des chataigniers

Mollkirch 67190 Bas-Rhin Grand Est



Immerse yourself in the warm and friendly atmosphere of this market, where you’ll find unique and original products made by local artisans, and enjoy mulled wine and other delicacies.

Sumérjase en el ambiente cálido y acogedor de este mercado, donde encontrará productos únicos y originales elaborados por artesanos locales y disfrutará de vino caliente y otras delicias.

Tauchen Sie ein in die warme und freundliche Atmosphäre dieses Marktes, auf dem Sie einzigartige und originelle Produkte von lokalen Handwerkern finden und sich bei Glühwein und anderen Leckereien verwöhnen lassen können.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile