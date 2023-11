Théâtre alsacien – Buhn frei fer’e Miss ! 17 Rue des Châtaigniers Mollkirch, 17 novembre 2023, Mollkirch.

Mollkirch,Bas-Rhin

Laissez vous surprendre par la troupe de théâtre D’Luschtige Waldnickel avec leur nouvelle pièce de théâtre… éclats de rire garantis !.

2023-11-17 fin : 2023-11-18 23:00:00. EUR.

17 Rue des Châtaigniers

Mollkirch 67190 Bas-Rhin Grand Est



Let the D’Luschtige Waldnickel theater troupe surprise you with their new play… guaranteed laughs!

Deje que el grupo de teatro D’Luschtige Waldnickel le sorprenda con su nueva obra… ¡garantizada para hacerle reír!

Lassen Sie sich von der Theatergruppe D’Luschtige Waldnickel mit ihrem neuen Theaterstück überraschen… Lachsalven sind garantiert!

