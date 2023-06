Fête nationale – Bal des pompiers 17 Rue des Chataîgniers Mollkirch, 13 juillet 2023, Mollkirch.

Mollkirch,Bas-Rhin

Les festivités démarrent à 18h par une messe en l’église St-Joseph, puis bal animé par l’orchestre Mélodia’s dès 19h30, à 22h45 défilé avec lampions et flambeaux, suivi du feu d’artifice. Restauration sur place..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 23:59:00. EUR.

17 Rue des Chataîgniers

Mollkirch 67190 Bas-Rhin Grand Est



The festivities start at 6 pm with a mass in the St-Joseph church, then a ball animated by the Mélodia’s orchestra from 7:30 pm, at 10:45 pm parade with lanterns and torches, followed by the fireworks. Catering on the spot.

Mise à jour le 2023-06-21 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile