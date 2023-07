Prisme : Atelier 2 Tonnes 17 Rue des Acacias Audenge, 24 juillet 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Venez participer à l’Atelier 2 Tonnes le lundi 24 juillet de 10h-13h à La Maison des Associations

Gratuit.

Adhésion à l’association recommandée mais non obligatoire (Tarif libre entre 0 et 30 Euros.).

2023-07-24 fin : 2023-07-24 13:00:00.

17 Rue des Acacias La Maison des Acacias

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the 2 Tons Workshop on Monday July 24 from 10am-1pm at La Maison des Associations

Free admission.

Association membership recommended but not compulsory (free rate between 0 and 30 Euros.)

Participe en el Taller de 2 toneladas el lunes 24 de julio de 10:00 a 13:00 en La Maison des Associations

La participación es gratuita.

Se recomienda la afiliación a la asociación, pero no es obligatoria (gratuita entre 0 y 30 euros)

Nehmen Sie am Montag, den 24. Juli von 10:00-13:00 Uhr im Maison des Associations am 2-Tonnen-Workshop teil

Die Teilnahme ist kostenlos.

Mitgliedschaft im Verein empfohlen, aber nicht obligatorisch (freier Tarif zwischen 0 und 30 Euro.)

