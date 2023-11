RAPHAËL FEUILLÂTRE (TOULOUSE GUITARE) 17 Rue de Rémusat Toulouse, 1 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Raphaël FEUILLATRE est considéré comme le nouveau visage mondial de la guitare classique, il va vous fasciner par la profondeur de ses interprétations, son éclatante virtuosité et la richesse de son

répertoire..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

17 Rue de Rémusat SALLE DU SENECHAL

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Raphaël FEUILLATRE is considered the world’s new face of classical guitar, and will fascinate you with the depth of his interpretations, his dazzling virtuosity and the richness of his repertoire

repertoire.

Raphaël FEUILLATRE, considerado el nuevo rostro de la guitarra clásica en el mundo, le fascinará por la profundidad de sus interpretaciones, su deslumbrante virtuosismo y la riqueza de su repertorio

repertorio.

Raphaël FEUILLATRE gilt als das weltweit neue Gesicht der klassischen Gitarre. Er wird Sie mit der Tiefe seiner Interpretationen, seiner brillanten Virtuosität und dem Reichtum seines Programms faszinieren

repertoire begeistern.

Mise à jour le 2023-11-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE