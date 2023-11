Concert de Noël Soustons 17 rue de Moscou Soustons, 5 décembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Des élèves de l’Antenne Sud du Conservatoire des Landes vous proposent de découvrir le fruit de leur travail musical..

2023-12-05 fin : 2023-12-05 19:30:00. EUR.

17 rue de Moscou Salle A Noste

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Students of the South Antenna of the Conservatoire des Landes propose you to discover the fruit of their musical work.

Los alumnos de la sección Sur del Conservatorio de las Landas presentarán los resultados de su trabajo musical.

Schülerinnen und Schüler der Antenne Sud des Conservatoire des Landes bieten Ihnen die Möglichkeit, die Früchte ihrer musikalischen Arbeit zu entdecken.

